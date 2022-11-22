28 ноября в Ростовской области изменят расписание электричек Таганрог - Ростов

Поезда во время следования будут выполнять все свои обычные остановки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 ноября в Ростовской области на сутки изменят расписание пригородных электричек, которые курсируют между Таганрогом и Ростовом-на-Дону. Предупреждение об этом опубликовали на сайте СКЖД.

- График движения составов поменяют из-за ремонтных работ, - говорится в тексте.

Временное обновление затронет шесть утренних и дневных рейсов, три из которых будут отправляться из приморского города и еще три из донской столицы. Пассажиров заверили: несмотря на смену графика, поезда во время следования будут выполнять все свои обычные остановки. Актуальное расписание всегда можно узнать в сети или непосредственно на железнодорожных вокзалах.

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