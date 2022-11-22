Эксперты провели анализ рынка жилищного кредитования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты отмечают устойчивый тренд на сокращение размера первого взноса на ипотеку. Сегодня он находится на уровне 24%, тогда как год назад достигал почти 30%. Одновременно с этим вырос средний срок жилищного кредита.

Поступательное снижение уровня первого взноса по ипотеке банка ВТБ фиксирует второй год подряд. В январе 2021 г. он достигал 36,5%, в ноябре – уже 29,4%, а за этот год опустился до 24%. В среднем, он составляет сейчас 1,4 млн рублей. Аналитики банка прогнозируют продолжение этой динамики на фоне расширения доступности госпрограмм и либерализации условий кредитования российскими банками.

Одновременно с этим происходит увеличение среднего срока кредитования. В январе 2021 г. он составлял 18 лет, в ноябре – уже 21,6, в этом году вырос до 24 лет.

- Уже несколько лет цены на недвижимость существенно корректируются. Это предсказуемо меняет и размер первоначального взноса заемщиков. Желая снизить ежемесячный платёж и подстраховаться на случай возможного изменения доходов, клиенты предпочитают увеличивать срок кредита – за последние 4 года в среднем он вырос на 7 лет. Такие меры расширят круг потенциальных заёмщиков и поддержат их решение улучшить жилищные условия, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

В последнее время основная активность клиентов концентрируется в сегменте вторичного жилья: сейчас на готовые объекты банк выдает около 65% жилищных кредитов. До конца года снижение цен ожидается, в первую очередь, именно на вторичное жилье.