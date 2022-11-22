Что ждет молодоженов, поженившихся 22.11.22, рассказала ростовский нумеролог

В Ростовской области сразу несколько пар решили пожениться 22.11.22. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Красивая дата 22.11.22 подвигла на желание пожениться десятки дончан. Многие захотели увидеть ее в свидетельстве о заключении брака, молодожены верят – она принесет им счастье. А вот что ждет их на самом деле, предположила на основе своих знаний ростовский нумеролог Наталия Чайкина.

- Конечно же, притягивают внимание зеркальные даты, - говорит специалист. - Хочется думать, что они магические, волшебные. И непроизвольно тянет загадать желание.

При этом зеркальные даты часто выбирают для важных событий, но красивое сочетание цифр - это не залог успеха.

- Если говорить конкретно об этом числе, то 22.11.2022 – дает в сумме пять двоек, две единицы, ноль, - продолжает нумеролог. - И в этом сочетании собраны мощь и энергия. Но последняя - разрушающая, непредсказуемая. В таком союзе эмоции захлестывают. Молодожен, сыгравших свадьбу 22.11.2022, в большинстве случаев ждет фейерверк всех эмоций в отношениях, так что те точно не заскучают. И это не спокойная, размеренная жизнь, где будет царить любовь и покой.

А вот всем остальным в этот день лучше не рисковать. При этом эта дата для дел и событий, которые гармонично будут развиваться в дальнейшем.

КОНКРЕТНО

Что означают цифры

Ноль - духовность, бесконечность.

Единица - стремление, перемены, действие.

Двойка - энергия, гармония, сила

В нумерологии четное количество повторяющихся цифр несет гармоничное влияние. Нечетное же - разрушительное.

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