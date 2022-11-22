Продление программы льготного автокредитования существенно поддержит отрасль Фото: Андрей МИРЕЙКО

Продление льготного автокредитования на 2023 год поддерживает банк ВТБ. Это позволит укрепить восстанавливающийся спрос на автомобили, а производителям - прогнозировать объемы продаж в среднесрочной перспективе. С момента запуска госпрограммы автокредитования в июле этого года более 9 тысяч клиентов банка получили автокредиты более, чем на 6 млрд рублей.

- В этом году программа льготного автокредитования оказала существенную поддержку автомобильной отрасли. Благодаря скидке на новые транспортные средства она пользуется высоким спросом у автолюбителей: в отдельные дни на льготных условиях ВТБ выдает 7 из 10 кредитов. Сейчас на фоне господдержки автокредиты – самый быстрорастущий сегмент розничного рынка. Мы прогнозируем, что в следующем году спрос на госпрограмму будет не ниже, чем в этом, - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

К примеру, заемщики банка на льготных условиях приобретают автомобили в Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе. Наибольшей популярностью у автолюбителей пользуются марки Lada, Haval и УАЗ.

Воспользоваться условиями госпрограммы могут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, клиенты, впервые покупающие транспортное средство, работники медицинских и образовательных организаций. Льготные условия также распространяются на автолюбителей, которые сдают в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет (при условии, что они владели им не менее одного года).