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НовостиОбщество22 ноября 2022 13:47

В Ростовской области в ДТП пострадали три человека

Водитель отечественного авто не выбрал безопасную скорость
Лейла МИРИШОВА
В результате ДТП пострадали водитель, два пассажира. Фото: УГИБДД по РО

В результате ДТП пострадали водитель, два пассажира. Фото: УГИБДД по РО

В Веселовском районе в ДТП пострадали три человека. Авария произошла 22 ноября около 9:20 утра на автодороге «Усьман-Веселый-Сальск».

По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, 51-летний водитель отечественного авто «ВАЗ» превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и перевернулся на обочине.

- В результате ДТП пострадали водитель, два пассажира. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, - отметили в пресс-службе.

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