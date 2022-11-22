В Ростовской области в ДТП пострадали три человека

В результате ДТП пострадали водитель, два пассажира. Фото: УГИБДД по РО

В Веселовском районе в ДТП пострадали три человека. Авария произошла 22 ноября около 9:20 утра на автодороге «Усьман-Веселый-Сальск».

По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, 51-летний водитель отечественного авто «ВАЗ» превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и перевернулся на обочине.

- В результате ДТП пострадали водитель, два пассажира. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, - отметили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области провели плановую ротацию дорожных камер

Места расположения комплексов изменили для снижения числа ДТП

(Подробности)