В Ростовской области бойцам добровольческой бригады «Дон» вручили госнаграды

Восемь человек получили ордена Мужества и медали «За отвагу». Фото: сайт правительства РО

22 ноября в Ростовской области губернатор Василий Голубев по поручению президента России вручил государственные награды бойцам добровольческой бригады «Дон». Восемь человек получили ордена Мужества и медали «За отвагу».

Речь идет о казаках, которые проявили смелость и героизм в зоне проведения специальной операции. Глава региона отметил, что воины на деле показали, что значит быть настоящим патриотом.

- Как и многие ваши товарищи, которые находятся на передовой, вы олицетворяете истинный характер народов нашей великой страны. Это значит не жалеть себя, если того требуют обстоятельства, любить родной дом, семью и Отечество, - обратился к бойцам Василий Голубев.

Сейчас в составе казачьей бригады «Дон» находятся сотни человек, десятки из них уже удостоены высоких наград. Добавим, власти всесторонне поддерживают добровольцев, в том числе солдатам уже неоднократно передавали необходимую технику, обмундирование и снаряжение.

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