427 малышей появились на свет в Ростовской области благодаря ЭКО

После ЭКО в роддомах приняли 28 двоен и одну тройню Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области с начала года благодаря методу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на свет появились 427 малышей, из которых были 28 двоен и одна тройня. Об этом рассказал заместитель губернатора Андрей Пучков.

- С 2019 года проведение подобных процедур вошло в национальный проект «Демография». Их выполняют за счет программы обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для семей. В 2022 году этой возможностью воспользовались почти 1,3 тысячи донских женщин, - сообщил Андрей Пучков.

Сейчас узнать о программах ЭКО можно в женских консультациях, областном центре охраны здоровья семьи и репродукции или в других учреждениях с лицензией по профилю «Акушерство и гинекология».

В Ростове-на-Дону за счет средств ОМС процедуры доступны в четырех центрах: «Мать и дитя», «Центр репродукции человека и ЭКО», «Геном-Дон», «Центр ЭКО». Беременность при этом способе может не наступить с первого раза, поэтому предполагаются повторные попытки.

Специалисты напоминают, что для будущих мам есть противопоказания. Решать, нужно ли вмешательство, доктор будет при пороках развития матки и половых органов, тяжелых инфекционных заболеваниях, злокачественных новообразованиях в острой фазе и при других недугах.

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