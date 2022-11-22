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НовостиОбщество22 ноября 2022 17:16

Сколько в Ростове будет идти дождь

Синоптики уверяют, что за шесть часов выпадет около 1,5 см осадков
ГОШЕВ Игорь
Синоптики уверяют, что за шесть часов выпадет около 1,5 см осадков.

Синоптики уверяют, что за шесть часов выпадет около 1,5 см осадков.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Ростове-на-Дону после температурного рекорда в 18 градусов со знаком плюс пошел сильный дождь. Если верить прогнозам синоптиков, то начиная с 15:00 до 21:00 выпадет почти 1,5 см осадков. И они могут продлится до утра.

Температура воздуха в вечерние часы 22 ноября уже опустилась до +12 градусов, а в среду днем обещают всего +4...+7 выше нуля. При этом поднимется сильный западный ветер, скорость которого будет доходить до 17 метров в секунду.

Метеорологи обещают дожди в пятницу, 25 ноября, и в выходные - 26 и 27 числа.

Кроме того, следующая рабочая неделя тоже начнется с дождей, а температура воздуха уже не будет повышаться выше +9 градусов.

К слову, 22 ноября, также оказался одним из самых жарких дней за всю истою метеонаблюдений, начиная с 1887 года.

В дневные часы синоптики зафиксировали уличную температуру на отметке в +13...+15 градусов. При этом самым жарким днем до этого считался ноябрь 1923-го - тогда на дворе стояла температура +14,1 градуса. А вот самым холодным 22 ноября был в 1935 году, мороз стоял в 15,2 градуса.

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