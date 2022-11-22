Сколько в Ростове будет идти дождь

Синоптики уверяют, что за шесть часов выпадет около 1,5 см осадков. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Ростове-на-Дону после температурного рекорда в 18 градусов со знаком плюс пошел сильный дождь. Если верить прогнозам синоптиков, то начиная с 15:00 до 21:00 выпадет почти 1,5 см осадков. И они могут продлится до утра.

Температура воздуха в вечерние часы 22 ноября уже опустилась до +12 градусов, а в среду днем обещают всего +4...+7 выше нуля. При этом поднимется сильный западный ветер, скорость которого будет доходить до 17 метров в секунду.

Метеорологи обещают дожди в пятницу, 25 ноября, и в выходные - 26 и 27 числа.

Кроме того, следующая рабочая неделя тоже начнется с дождей, а температура воздуха уже не будет повышаться выше +9 градусов.

К слову, 22 ноября, также оказался одним из самых жарких дней за всю истою метеонаблюдений, начиная с 1887 года.

В дневные часы синоптики зафиксировали уличную температуру на отметке в +13...+15 градусов. При этом самым жарким днем до этого считался ноябрь 1923-го - тогда на дворе стояла температура +14,1 градуса. А вот самым холодным 22 ноября был в 1935 году, мороз стоял в 15,2 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ливень и сразу несколько ДТП вызвали в Ростове-на-Дону 9-балльные заторы

Вечером 22 ноября ливень и сразу несколько ДТП в разных районах Ростова-на-Дону вызвали 9-балльные заторы. Сложности на дорогах в донской столице отмечает сервис «Яндекс. Карты» (подробности)