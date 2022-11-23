В Ростове сократят число домов, где будут отключать горячую воду на 14 дней

В 2022 году проверки коммуникаций затянулись из-за количества порывов на коммуникациях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в 2023 году снизят количество домов, в которых будут отключать горячую воду во время испытаний теплосетей. Об этом на заседании коллегии в городской администрации сообщил директор департамента ЖКХ Алексей Пикалов.

- Благодаря изменению схемы проведения испытаний должны значительно снизить количество домов, в которых будут ограничивать горячее водоснабжение. Коммуникации будут проверять без применения сетевых насосных станций, но с использованием опрессовочных машин на коротких участках водопровода, - пояснил Алексей Пономарев.

Напомним, обычно испытания перед отопительным сезоном выполняются за 14 дней, но в этом году из-за большого количества порывов сроки проверки в разных районах донской столицы несколько затянулись.

Чтобы такого больше не повторялось, власти в 2023-2024 годах планируют масштабную модернизацию 25 участков наиболее изношенных коммуникаций. В том числе собираются полностью отремонтировать магистраль диаметром в 1000 мм на 2-й Краснодарской, где в 2022 году произошло сразу две крупные коммунальные аварии. Добавим, общее обновление сетей потребует более 3,8 млрд рублей.

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