Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 5:14

Власти Ростова выдали разрешение на планировку 10 микрорайона Левенцовки

Речь идет об участке площадью 13,9 га в районе проспекта Маршала Жукова
Ангелина СКИБА
Все расчеты и планы исполнитель должен завершить за год

Все расчеты и планы исполнитель должен завершить за год

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Ростова-на-Дону разрешили начать планировку и межевание территории 10 микрорайона Левенцовки. Соответствующее постановление можно найти на сайте городской администрации.

Так, судя по документу, проект подготовит один из ростовских предпринимателей. Итоговую работу со всеми расчетами он должен предоставить в городской департамент архитектуры в течение 12 месяцев, то есть до 22 ноября 2023 года.

Добавим, под планировку и межевание попадет участок площадью 13,9 га, который находится в районе проспекта Маршала Жукова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции мечети в Ростове-на-Дону

Речь идет о сооружении, которое находится на улице Фурмановской (подробности)