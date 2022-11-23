Власти Ростова выдали разрешение на планировку 10 микрорайона Левенцовки

Все расчеты и планы исполнитель должен завершить за год Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Ростова-на-Дону разрешили начать планировку и межевание территории 10 микрорайона Левенцовки. Соответствующее постановление можно найти на сайте городской администрации.

Так, судя по документу, проект подготовит один из ростовских предпринимателей. Итоговую работу со всеми расчетами он должен предоставить в городской департамент архитектуры в течение 12 месяцев, то есть до 22 ноября 2023 года.

Добавим, под планировку и межевание попадет участок площадью 13,9 га, который находится в районе проспекта Маршала Жукова.

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