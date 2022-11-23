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НовостиОбщество23 ноября 2022 5:44

Военно-историческую реконструкцию «Бои на южном направлении» проведут в Ростове

Участники зрелищного сбора восстановят события 1941 года
Ангелина СКИБА
В реконструкции примут участие 150 человек

В реконструкции примут участие 150 человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 ноября в Ростове-на-Дону на территории этнопарка «Кумжа» проведут военно-историческую реконструкцию «Бои на южном направлении. Город первого удара». Начало в 12 часов, сообщают городские власти.

Знатоки истории восстановят события первого освобождения донской столицы от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.

Зрелищные сборы проведут 150 реконструкторов. Участники приедут из разных уголков Ростовской области, а также из Воронежской, Волгоградской, Астраханской областей, Адыгеи, Кубани и Ставропольского края. На площадке используют 10 единиц аутентичных макетов ретро-техники и артиллерии, пиротехнику.

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