Тихий осенний день без осадков ожидается в Ростове-на-Дону в среду

Осадков с полудня и до вечера не обещают Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогода в Ростове-на-Дону отступила и сегодня, 23 ноября, в городе ожидается тихий осенний денек с переменной облачностью. Такой прогноз появился на сайте Гидрометцентра.

Осадков с полудня и до вечера не обещают. Дневная температура воздуха составит около +7 градусов, ночная опустится до +2 градусов.

Ветер около 4 м/c будет преимущественно западный, но к вечеру он должен резко смениться на восточный. К слову, пасмурная погода без дождей должна сохраниться в Ростове до конца недели.

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