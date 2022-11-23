В Ростове продолжение набережной частично пройдет над рекой

Главный архитектор Ростова предложил не ограничивать возможность застройки продления набережной Ростова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продление набережной Ростова потребует строительства искусственных надводных участков над рекой Дон. Об этом на общественных слушаниях в публичной библиотеке рассказал главный архитектор Ростова-на-Дону Юрий Берестов.

По его словам, действующий проект продолжения набережной в Ростове до 29-й Линии уже предусматривает искусственные участки над водной гладью. Однако каких-либо конкретных технические решений до сих пор не предлагалось.

Однако основными темами слушаний стали возможность застройки набережной Ростова, где жилое строительство является условно-разрешенным. Сейчас допустимая высотность местной застройки ограничена 20 метрами. Юрий Берестов предложил не ограничивать возможность самой застройки, но оставить показатель в 20 метров. В случае, если предлагаемые на публичных слушаниях изменения будут приняты, то жилая застройка станет разрешенным видом использования земель.

По словам присутствующего на слушаниях ростовского экскурсовода и общественного деятеля Марины Натальян, на зачитку и обсуждения внесений изменений в регламент Генерального плана города выделили всего один час времени. На многие свои вопросы представители общественности получали ответы: «вопросы некорректные» и «спасибо за вопрос, мы услышали».

- Очень много размытых понятий, - отмечает общественный деятель. - По плану, на участке продления набережной - сплошная застройка. И весь левый берег до Зеленого острова - весь в домиках. А мыс Зеленого острова отдан под общественно-деловую застройку.

Как ранее сообщалось, городские власти планируют продлить набережную вплоть до 13-й Линии. С этими целями будут выкупаться участки и переноситься Ростовский порт.

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