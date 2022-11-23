В Ростове 23 ноября ожидается сильный ветер и похолодание

Ветер ожидается юго-западный до 13 метров в секунду Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону 23 ноября синоптики прогнозируют сильный ветер и похолодание. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, воздух в городе прогреется всего до +5 градусов. Вечером в Ростове столбики термометров покажут +3 градуса. Ветер ожидается юго-западный до 13 метров в секунду.

По области также ожидаются похолодания. Во многих районах пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. В утреннее время ожидается туман. Воздух прогреется до +7 градусов, а ночью в некоторых районах ожидается мороз до -2 градусов.

Отметим, что водителям стоит быть внимательнее на дорогах при неблагоприятных погодных условиях.

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(Подробности)