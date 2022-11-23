На II Российском форуме по финансовой грамотности разберут вопросы инвестиций и планирования бюджета

Форум по финансовой грамотности «Просто капитал» состоится 26 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

II Российский форум по финансовой грамотности «Просто капитал» состоится 26 ноября. На мероприятии будут разбираться вопросы, касающиеся управления личными финансами, планирования бюджета, повышения финансовой грамотности среди россиян и другое. Всероссийский форум проводит ПСБ в онлайн-формате.

Специалисты и эксперты соберутся в рамках форума и подробно разберут вопросы финансового благополучия. Вопросы будут также касаться мер поддержки, льгот и компенсаций. Кроме того, специалисты дадут грамотные рекомендации по организации личного бюджета, инвестиций, финансовой безопасности и оформления кредитов или ипотеки. Главная цель форума — повышение уровня финансовой грамотности населения.

Программа Российского форума будет разделена на тематические треки. Каждый сможет присоединиться к трансляции, узнать много нового и задать интересующие вопросы по темам.

«Трек для всех» рассчитан на широкий круг лиц. Это будет полезно для семей, студентов и представителей различных организаций. Основные темы трека — вопросы правильной организации семейного бюджета, первых инвестиций, планирование пенсионных накоплений, а также укрепление финансового благополучия.

«Трек для бизнеса» будет полезным для предпринимателей различных отраслей. Специалисты рассмотрят вопросы развития финансового рынка и привлечения инвестиций в отрасль, формы финансовой поддержки МСП и финансовую безопасность.

На «Треке поддержки и развития» эксперты от банка и финансовых институтов подробно объяснят тонкости финансовой грамотности и расскажут о банковской системе нашей страны, а также о мерах поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан.