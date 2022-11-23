В Ростове состоялось пленарное заседание в рамках IV Международного патриотического форума

Открытие форума началось с пленарного заседания. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону начался патриотический форум «Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства». Мероприятие будет длиться до 25 ноября в онлайн-формате и очных встречах.

Участие в форуме примут школьники со всей России, молодежь, патриотические объединения, специалисты в области культуры, историки.

Открытие форума началось с пленарного заседания. Оно проходило на площадке Ростовского государственного университета путей сообщения. Одна из важнейших задач форума — консолидация усилий мирового сообщества по сохранению исторической памяти в борьбе с фашизмом и нацизмом. В 2022 году в составе делегации очной встречи были 125 человек, 50 из которых – представители ЛНР.

Отметим, что форум соберет жителей со всех уголков России, а также граждан ЛДНР.

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