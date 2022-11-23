Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 8:36

В Ростове состоялось пленарное заседание в рамках IV Международного патриотического форума

Форум будет проходить до 25 ноября в очном и онлайн-формате
Лейла МИРИШОВА
Открытие форума началось с пленарного заседания. Фото: правительство Ростовской области

Открытие форума началось с пленарного заседания. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону начался патриотический форум «Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства». Мероприятие будет длиться до 25 ноября в онлайн-формате и очных встречах.

Участие в форуме примут школьники со всей России, молодежь, патриотические объединения, специалисты в области культуры, историки.

Открытие форума началось с пленарного заседания. Оно проходило на площадке Ростовского государственного университета путей сообщения. Одна из важнейших задач форума — консолидация усилий мирового сообщества по сохранению исторической памяти в борьбе с фашизмом и нацизмом. В 2022 году в составе делегации очной встречи были 125 человек, 50 из которых – представители ЛНР.

Отметим, что форум соберет жителей со всех уголков России, а также граждан ЛДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовском филиале МГТУ ГА обсудили логистическую коммуникацию воздушного транспорта

Конференция прошла в рамках российско-армянского логистического форума

(Подробности)