В Ростове судебные приставы заставили демонтировать незаконный гараж

Пристав предупредил должника об административной ответственности о нелегально установленном гараже. Фото: Николай ХИЖНЯК

Незаконно установленный в одном из дворов Ростова-на- Дону металлический гараж был демонтирован благодаря судебным приставам. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, производство об обязании владельца гаража осуществить снос самовольно возведенного строения в пользу Административной комиссии Кировского района находится на исполнении. А постановление о возбуждении исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было направлено адресату. Должнику установлен срок для добровольного исполнения решения суда - 5 дней.

Пристав-исполнитель выезжал на место нахождения самовольной постройки и предупредил должника об административной ответственности за неисполнение требований неимущественного характера. После этого, опасаясь серьезных последствий и проблем с законом, должником были предприняты меры для заключения договора с подрядной организацией об осуществлении демонтажа гаража. Объект некапитального строительства под контролем судебного пристава-исполнителя был демонтирован.

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