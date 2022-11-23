В Ростовскую область пытались провести оружие на теплоходе из Турции

Пневматическую винтовку нашли в каюте 22-летнего моряка
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В Ростовской области сотрудники таможенной службы при осмотре теплохода обнаружили пневматическую винтовку. Об этом сообщили в Южном таможенном управлении по Ростовской области 23 ноября.
По информации ведомства, теплоход следовал из порта Турции в Азов. При осмотре судна таможенники обнаружили пневматическую винтовку в каюте 22-летнего моряка. Сам парень рассказал, что купил ее для себя, чтобы поразвлечься.
- Данная пневматическая винтовка относится к гражданскому пневматическому оружию с дульной энергией более 7,5 Дж и подлежит таможенному декларированию в пассажирской таможенной декларации, - сообщили в ведомстве.
В отношении моряка возбудили административное дело по статье «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области отец вместе с сыном ворвался в дом старого друга и избил его до потери сознания
Одному из мужчин грозит до восьми лет тюрьмы