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НовостиОбщество23 ноября 2022 9:51

В Ростовскую область пытались провести оружие на теплоходе из Турции

Моряк объяснил, что приобрел пневмат, чтобы развлечься
Лейла МИРИШОВА
Пневматическую винтовку нашли в каюте 22-летнего моряка

Пневматическую винтовку нашли в каюте 22-летнего моряка

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовской области сотрудники таможенной службы при осмотре теплохода обнаружили пневматическую винтовку. Об этом сообщили в Южном таможенном управлении по Ростовской области 23 ноября.

По информации ведомства, теплоход следовал из порта Турции в Азов. При осмотре судна таможенники обнаружили пневматическую винтовку в каюте 22-летнего моряка. Сам парень рассказал, что купил ее для себя, чтобы поразвлечься.

- Данная пневматическая винтовка относится к гражданскому пневматическому оружию с дульной энергией более 7,5 Дж и подлежит таможенному декларированию в пассажирской таможенной декларации, - сообщили в ведомстве.

В отношении моряка возбудили административное дело по статье «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию»

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