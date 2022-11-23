В Ростовской области утверждены направления долговой политики на 2023-2025 годы

Долговая политика региона будет направлена на обеспечение потребностей в кредитных ресурсах. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области.

В Ростовской области на заседании донского правительства 21 ноября были утверждены основные направления государственной долговой политики региона на 2023 год и период 2024 и 2025 годов. Проект постановления представила министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.

По ее словам, документом были установлены основные цели, задачи и основные факторы, которые определили характер и направления деятельности по управлению государственным долгом Ростовской области на следующий год и предстоящий трехлетний период. Долговая политика донского региона в ближайшие три года будет направлена на обеспечение потребностей в кредитных ресурсах, а также на исполнение долговых обязательств при сохранении финансовой устойчивости областного бюджета.

Реализации долговой политики будут способствовать три инструмента. Во-первых, направление дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета, экономии по расходам, на досрочное погашение долговых обязательств или замещение планируемых к привлечению займов. Во-вторых, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками. В-третьих, использование инфраструктурных бюджетных кредитов для реализации проектов на принципах самоокупаемости инвестиций.

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