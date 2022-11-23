Ростовская область будет сотрудничать с Аргентиной в области сельского хозяйства

Аргентинские производители сельхозтехники представили дончанам современные эффективные технологические решения. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области.

Во время своей деловой поездки в Аргентинскую Республику делегация из ростовской области провела 15 встреч, сообщает пресс-служба донского правительства.

В Аргентине прошли переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Аргентине Дмитрием Феоктистовым, торговым представителем России Виталием Кондратенко, аргентинскими производителями сельхозтехники, семеноводческими организациями и ассоциацией аргентинских кооперативов, Национальным институтом аграрных технологий, а также представителями властей провинции Санта-Фе.

По словам главы делегации Ростовской области первого заместителя губернатора Виктора Гончарова, во время встреч были обсуждены и намечены основные направления сотрудничества между донским регионом и Аргентиной. В этой стране очень хорошо развит институт аграрных исследований. За последние десятилетия здесь удалось продвинуться в вопросах почвоведения. В связи с этим донской регион рассматривает возможность сотрудничества и кооперации в сферах сельхозмашиностроения, а также семеноводства и селекции.

Президент ассоциации машиностроителей Аргентины высказал предложение о локализации некоторых производств в России и предложил решения с учетом климатических сложностей и логистики. Также аргентинские производители сельхозтехники представили современные эффективные технологические решения, в том числе использование точного высева, способствующего сохранению и восстановлению почв. На аргентинском заводе были представлены опрыскиватели, прицепные и самоходные, а также весь модельный ряд выпускаемых сеялок.

Одним из основных вопросов в повестке делового визита ростовчан был вопрос о проведении совместной ускоренной селекции семян. Россияне провели встречи с представителями предприятий занимающихся семеноводством в производстве подсолнечника, кукурузы, сои, сорго и овощных культур. В ходе визита достигнута договоренность о том, что в Аргентину направят группу для обучения, состоящую из работников донского агропкомплекса. Донская делегация пригласила представителей аргентинского агробизнеса и предприятий семеноводства и сельхозмашиностроения принять участие в Агропромышленном форуме юга России и Дне донского поля.

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