В Новочеркасске пройдет ярмарка выходного дня

Ярмарка пройдет с 8 до 15 часов Фото: Александр ХИТРОВ

Гостей и жителей Новочеркасска ждет продовольственная ярмарка выходного дня. Об этом сообщили на сайте местной администрации.

В субботу, 26 ноября, торговые ряды расположатся на площади Ермака. Жители смогут приобрести свежие фрукты, овощи, мясо, рыбу и молочную продукцию. Также на прилавках можно будет найти мед, мучные изделия и сладости.

Городские власти отметили, что для участия в ярмарке необходимо направить заявку на участие не позже, чем за два дня до ее проведения.

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(Подробности)