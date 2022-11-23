Жителей Сальска предупредили об учениях с проведением взрывных работ

Учения будут проводить 23 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Сальска предупредили о том, что 23 ноября в Сальске будут проходить инженерно-саперные учения. Об этом сообщается на официальной странице администрации города в соцсетях.

Власти уточнили, что в ходе учений будут проводиться взрывные работы. Они будут сопровождаться звуковыми и ударными волнами.

— Просим жителей не волноваться и не проявлять паники, — говорится в сообщении.

В Ростове 9 ноября прошли командно-штабные учения по гражданской обороне. Власти проверили работу системы оповещения при возникновении опасности.

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