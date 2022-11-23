Ростовская область получит софинансирование Фонда развития промышленности

Донской регион выиграл конкурс на федеральное софинансирование на 2023 год. Фото: пресс-служба донского правительства.

В 2023 году Региональный фонд развития промышленности Ростовской области будет докапитализирован за счет федеральных средств, отметил министр промышленности и энергетики Андрей Савельев.

Донской регион выиграл конкурс на федеральное софинансирование на 2023 год. При поддержке Василия Голубева региональный фонд в 2022 году был докапитализирован за счет областного бюджета трижды и дважды – за счет федерального.

Отметим, что в 2022 году размер докапитализации составил 569,86 миллиона рублей. Сейчас капитализация организации составляет 1,2 миллиарда рублей. Только с января было выдано 54 займа и гранта на сумму 466,7 миллиона рублей.

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