Вундеркинд из Новочеркасска выступил перед Розой Сябитовой

13-летний Андрей Дробышев показал свой необычный талант знаменитостям. Фото: предоставлено телеканалом

Школьник из Новочеркасска принял участие в телепроекте «Вундеркинды». 13-летний мальчик решил продемонстрировать свой талант в передаче, в которой участвуют юные физики, химики, вокалисты и танцоры.

А еще - рекордсмены Книги рекордов России и детской Книги мировых рекордов: самый высокий мальчик страны, самая длинноволосая девочка, в общем, дети, с уникальными способностями, талантами и необычными навыками.

Андрей Дробышев из Новочеркасска продемонстрировал необычное умение – петь, миксуя вокальные техники.

В пресс-службе телеканала отметили, что в этот день в звездными гостями передачи стали Роза Сябитова и Отар Кушанашвили.

К слову, дончанин своим пением заработал для команды 20 тысяч рублей.

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