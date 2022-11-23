Оборонка Ростовской области наращивает производство авиациононой и вертолетной техники

Донская оборонка принимает на себя дополнительные обязательства по выполнению гособоронзаказа. Фото: Владимир МАЗЕНКО

За девять месяцев 2022 года предприятия оборонно-промышленного комплекса Ростовской области увеличили выпуск своей продукции почти в 1,5 раза – на 47,7%, сообщает Интерфакс.

- Прежде всего, это касается производства авиационной и вертолетной техники, спецхимии и средств защиты, а также изделий радиоэлектронной промышленности, - отметил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

По его словам, сейчас предприятия оборонно-промышленного комплекса Ростовской области принимают на себя дополнительные обязательства по выполнению гособоронзаказа с учетом потребностей Министерства обороны РФ.

Уже сейчас на гражданских предприятиях Ростовской области ведется производство вещевого имущества для военнослужащих. В то же время для армейской авиации выпускаются самолеты радиолокационной разведки, ударные и транспортно-десантные вертолеты.

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