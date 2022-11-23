В Ростовской области в обновление коммунальной инфраструктуры вложат 7,7 млрд рублей

Больше всего будет потрачено на восстановление теплосетей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в течение двух лет на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят порядка 7,7 миллиарда рублей, сообщили на заседании правительства донского региона.

Большая часть из этой суммы будет направлена из Фонда национального благосостояния. Из бюджета Ростовской области и внебюджетных источников финансирования будет выделено 2,4 миллиарда рублей.

Больше всего будет потрачено на восстановление теплосетей. Как заверил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в первую очередь внимание будет уделено проблемным объектам.

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