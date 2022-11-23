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НовостиОбщество23 ноября 2022 13:44

В Ростове откроют горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ

Ростовские эпидемиологи будут консультировать жителей города о заболевании
Анастасия ТАЛЫЗИНА
По телефону жители донского региона смогут получить бесплатную консультацию о заболевании.

По телефону жители донского региона смогут получить бесплатную консультацию о заболевании.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление Роспотребнадзора Ростовской области с 25 ноября по 5 декабря запустит работу "Горячей линии" по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает пресс-служба донского ведомства.

По телефону жители донского региона смогут получить бесплатную консультацию. При этом консультирование будет проводиться специалистами-эпидемиологами управления по профилактике ВИЧ-инфекции и безопасному поведению, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Ростовской области в рабочие дни.

Также в круглосуточном режиме будет работать единый консультационный центр Роспотребнадзора.

Алло!

Звонить: с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам: 8 (863) 251-06-12 и 8 (863) 251-04-53.

Телефон единого консультационного центра: 8-800-555-49-43.