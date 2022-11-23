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НовостиОбщество23 ноября 2022 14:01

Василия Голубева номинировали на звание губернатора года

Конкуренцию донскому главе может составить лишь белгородский глава
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Губернатор Ростовской области оказался в шорт-листе премии «Гамбургский счет». Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО.

Губернатор Ростовской области оказался в шорт-листе премии «Гамбургский счет». Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев оказался в шорт-листе ежегодной премии Российской ассоциации по связям с общественностью «Гамбургский счет». Василий Юрьевич предстанет в номинации «Губернатор года».

Главными критериями оценки кандидатов на звание станут креативность, результативность и технологичность. Оценивать кандидатов будут члены комитета по политтехнологиям РАСО: политические юристы, консультанты и политтехнологи. Основной конкурент донского главы за почетное звание — глава Белгородской области Вячеслав Гладков, а также губернаторы Приморского края Олег Кожемяко и Вологодской области Олег Кувшинников.

Напомним, в 2022 году Василий Голубев отметил 65-летний юбилей. Президент РФ Владимир Путин наградил донского губернатора орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Имена победителей премии «Гамбургский счет» станут известны уже 25 ноября.

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