Рост кредитования бизнеса Ростовской области составил 10%. Фото: пресс-служба Сбербанка

В Ростове-на-Дону кредитный портфель корпоративного бизнеса вырос на 10%. Отделение Сбербанка Ростова улучшило финансовые показатели. За девять месяцев текущего года кредитный портфель корпоративного бизнеса вырос и составил 190,7 миллиардов рублей. Совокупный кредитный портфель вырос до 440 миллиардов.

Показатели выросли на 16% за счет среднего и крупного бизнеса — это до 138, 7 миллиардов рублей, а также на 31% с учетом малого и микробизнеса — до 27,8 миллиардов рублей. Оборотное кредитование выросло на 8% до 121 миллиарда рублей.

Наибольшую долю среди сфер в портфеле занимают торговля, строительство и сельское хозяйство.

Всего банк обслуживает 82,8 тысячи корпоративных клиентов. Это каждый второй бизнес в регионе. Также 12,7 тысяч компаний открыли счет и стали новыми клиентами банка в текущем году.

Руслан Селимов, управляющий Ростовским отделением банка. Фото: пресс-служба Сбербанка

- Банковская отрасль столкнулась в этом году с рядом вызовов. Несмотря на это банк остаётся ключевым финансовым партнёром бизнеса Ростовской области. Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 10%. Особое внимание в этом году мы уделяли реализации программ господдержки для предпринимателей. По ним Ростовское отделение Сбербанка выдало 38 млрд рублей, став ключевым оператором в финансировании бизнеса региона, - отметил Руслан Селимов, управляющий Ростовским отделением банка.