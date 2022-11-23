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НовостиОбщество23 ноября 2022 15:18

Атамана Всевеликого войска Донского назначили советником губернатора Ростовской области

Василий Голубев лично утвердил кандидатуру Сергея Бодрякова
Ангелина СКИБА
Атаман Сергей Бодряков. Фото: сайт Всевеликого войска Донского

Атаман Сергей Бодряков. Фото: сайт Всевеликого войска Донского

В Ростовской области атамана Всевеликого войска Донского Сергея Бодрякова назначили советником губернатора. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Василий Голубев назначил своим советником Сергея Бодрякова. Это решение принято в целях более эффективной реализации на Дону стратегии государственной политики в отношении российского казачества, - пояснили власти.

Напомним, на пост атамана Сергей Бодряков был избран 3 сентября 2022 года. До этого он был заместителем главы донского казачества, а также занимал должности главы администрации Аксайского района и первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Ростовской области.

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