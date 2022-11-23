ФК «Ростов» проиграл «Оренбургу в Кубке России со счетом 4:2

«Ростову» ничего не оставалось, как отыгрываться во втором тайме. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

ФК «Ростов» проиграл на чужой площадке «Оренбургу» в 5-м туре Кубка России со счетом 4:2, сообщает пресс-служба ростовского футбольного клуба.

Первые два мяча в ворота «желто-синих» попали в течение пяти минут после начала встречи. На 2-й минуте Виктор Мелехин оформил гол в свои же ворота. А на 5-й минуте второй мяч забил Брайан Мансилья. Третий гол в ворота ростовчан отправил на 37-й минуте Габриэль Флорентин.

«Ростову» ничего не оставалось, как отыгрываться во втором тайме: мячи забили Хорен Байрамян и Степан Мельников. Однако «Оренбург» закрепил победу пенальти Владимира Сычевого. После встречи «Ростов» с шестью очками опустился на четвертую строчку в группе C.

– Впечатления неоднозначные, - отметил после матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. - Не могу выделить сегодня кого-то из игроков. После двух пропущенных мячей стали играть получше, но, все равно, не так как планировали. В концовке встречи могли забивать ещё, не повезло. Теперь в последнем матче нужно брать три очка.

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