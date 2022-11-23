125 сельских отделений Почты России обновят в Ростовской области до конца 2022 года

Сейчас на Дону работают 1074 отделения почтовой связи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области до 2025 года планируют вести реконструкцию сельских отделений Почты России. Например, до конца нынешнего года в регионе должны полностью обновить 125 объектов и еще одно здание заменить модульной постройкой. Об этом губернатору Василию Голубеву сообщили на заседании в донском правительстве.

После модернизации почта будет расширять спектр услуг, и отделения в селах, по сути, станут местными многофункциональными центрами.

- Это меняет жизнь для тех людей, которые пользуются услугами Почты России. Учитывая социальную значимость и объем работ, профильному министерству, главам администраций необходимо помогать в работе по благоустройству, подключению зданий к инфраструктуре. При необходимости следует выбирать новые места для зданий, - сказал Василий Голубев.

Сейчас на Дону работают 1074 отделения почтовой связи, почти 70 % из них находятся в селах и обслуживают более 1,3 млн человек.

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