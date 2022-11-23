В Ростовской области около таганрогского онкодиспансера установили новую остановку

Установленный павильон должны включить в рейсы местные перевозчики. Фото: страница в VK главы Таганрога Инны Титаренко

В Ростовской области около онкологического диспансера Таганрога установили остановку. Об этом на своей странице в VK рассказала председатель гордумы - глава приморского города Инна Титаренко.

- МКУ «Благоустройство» сработало оперативно. Теперь депутаты и все таганрожцы ждут таких же оперативных и результативных действий от управления транспорта и компаний-перевозчиков, - написала Инна Титаренко.

Глава Таганрога подчеркнула, что ей «очень хочется сфотографировать, как к остановке подъезжают автобусы», а также увидеть «нормальный график движения пассажирского транспорта».

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