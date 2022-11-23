В Ростове обсудили возможность застройки набережной и Зеленого острова

Сейчас корректировку правил землепользования еще обсуждают Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону территорию новой набережной и Зеленого острова могут отдать под жилую застройку. Это решение будет зависеть от чиновников и жителей города. Сейчас проект еще проходит общественные слушания, но к окончательному решению пока не пришли.

Относительно возможной корректировки правил землепользования перед ростовчанами высказался главный архитектор донской столицы Юрий Берестов. Эксперт предложил не ограничивать возможность нового строительства, но установить предельно разрешенную высотность зданий, максимум до 20 метров.

Относительно планов по возведению зданий на Зеленом острове журналистам «КП - Ростов-на-Дону» сообщила экскурсовод Марина Натальян, которая также присутствовала на публичных слушаниях. По словам специалиста, «в заявленном плане весь левый берег до Зеленого острова должен быть в домиках, а мыс отдан под общественно-деловую застройку».

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