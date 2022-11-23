Машины столкнулись на улице Революции. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Аксае водитель Renault Logan врезался в кроссовер М-класса Mercedes-Benz ML. Об этом вечером 23 ноября рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- После столкновения пострадал 19-летний водитель автомобиля Mercedes. Молодому человеку была оказана медицинская помощь, - уточнили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 31-летний владелец Renault. Мужчина нарушил правила очередности проезда на перекрестке неравнозначных дорог и зацепил проезжающий транспорт. Добавим, сама авария произошла на улице Революции.

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