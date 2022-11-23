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НовостиОбщество23 ноября 2022 20:24

В Ростовской области планируют утвердить программу ипотеки для студентов-отличников

О том, когда собираются ввести пилотный проект, рассказал глава региона
Ангелина СКИБА
О кредитных льготах для отличников заговорили летом 2022 года

О кредитных льготах для отличников заговорили летом 2022 года

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области уже в декабре планируют утвердить порядок получения ипотеки для студентов-отличников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- Поставил задачу утвердить соответствующий порядок в декабре. Сам пилот начнем в 2023 году. После подписания соответствующего документа проинформирую вас более подробно, до конца текущего года, - написал Василий Голубев.

Напомним, о льготе для отличников заговорили летом 2022 года. В Заксобрании региона обсуждали выдачу кредитов под ставку в 1%.

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