24 ноября в Ростовской области воздух прогреется до +13 градусов

На завтра прогнозируют облачную погоду без существенных осадков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь с 23 на 24 ноября местами в Ростовской области будет минусовая температура, но днем еще сохранится тепло. В целом же завтра должно быть облачно с прояснениям и без существенных осадков, сообщают спасатели и синоптики.

- Ночью и утром в отдельных районах ожидаются туман и изморозь, на дорогах будет гололедица. Температура воздуха в ночные часты опустится до -2-3 градусов, при прояснениях до -6. Днем - около +3-8 градусов, по югу до +13, - говорится в прогнозе.

Добавим, завтра обещают западный и северо-западный ветер с переходом на северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.

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