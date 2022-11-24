Пасмурный и прохладный четверг ожидается в Ростове 24 ноября

Ветер будет в основном восточного направления не выше 4 м/с Фото: Иван МАКЕЕВ

Пасмурная погода без осадков ожидается в Ростове в четверг, 24 ноября. Такой прогноз опубликовали донские синоптики на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура воздуха в городе сегодня должна составить около +10 градусов. При этом ближе к вечеру и ночью столбики термометров опустятся до +6.

Ветер будет в основном восточного направления не выше 4 м/с. К слову, похожую погоду в обещают и на завтра, после этого продолжится постепенное похолодание. Например, на следующей неделе днем будет +4-6, а по ночам в среднем +2-3 градуса.

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Однако этой ночью в некоторых территориях обещают до -6 градусов (подробности)