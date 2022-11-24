Заболеваемость ОРВИ опустилась ниже эпидпорога
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области выявили случаи заболевания гриппом среди людей разного возраста. Эту информацию опубликовали на сайте управления Роспотребнадзора.
- За неделю, с 13 по 20 ноября, было обследовано 83 человека. Некоторые оказались носителями вируса гриппа А(H1N1)pdm09, РС-вируса и парагриппа, - говорится в сообщении.
Специалисты отмечают: хорошо защищает от подобных инфекций вакцинация. Сейчас на Дону прививки уже сделали 1,7 млн человек, из которых 385,8 тысячи детей.
Добавим, заболеваемость ОРВИ на сегодняшний день опустилась на 1 % ниже эпидпорога. Всего было зарегистрировано 16,6 тысячи таких случаев.
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