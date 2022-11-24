Пасмурный и холодный четверг прогнозируют ростовчанам 24 ноября

Днем будет около +4-6 градусов, временами до +9-11 Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Ростове-на-Дону в четверг должно быть пасмурно и без осадков. Рассказываем, какая погода ожидает жителей донской столицы сегодня, 24 ноября.

Так, по данным синоптиков, днем будет около +4-6 градусов, временами до +9-11. Вечером столбики термометров установятся в районе +7-8 градусов, а с наступлением темноты опустятся до +6 градусов. Ветер обещают западный и северо-западный 5-10 метров в секунду.

К слову, местами по региону с этого четверга снова прогнозируют ночные заморозки и гололедицу. В других районах Дона сегодня днем будет также облачно с пояснениями, а воздух в среднем прогреется до +13 градусов.

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Однако этой ночью в некоторых территориях обещают до -6 градусов (подробности)