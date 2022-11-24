В Ростове на Зоологической неизвестный сбил двух женщин и скрылся с места происшествия

Одна из пострадавших сразу же была госпитализирована в БСМП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Зоологической улице в Ростове-на-Дону 19 ноября неизвестный водитель сбил двух женщин. Об этом редакции «КП — Ростов-на-Дону» рассказала одна из пострадавших.

По словам ростовчанки, на наземном пешеходном переходе около Ростовского зоопарка на ростовчанку и ее маму наехал белый автомобиль «Киа Рио». После чего водитель машины скрылся с места происшествия. Одна из пострадавших сразу же была госпитализирована в БСМП с переломом коленной чашечки, ее ожидает операция, а вторая отделалась испугом.

Сейчас ростовчанка ищет очевидцев происшествия. Если данный инцидент попал на вашу камеру видеорегистратора, просьба сообщить в редакцию «КП — Ростов-на-Дону» по телефону: 8 909 409-00-00.

В пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области корреспонденту издания ответили, что данный инцидент произошел в 17 часов 55 минут.

- Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», на улице Зоологическая, 18/1 допустил наезд на пешехода, 1972 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в главке. - В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание водителя.

Госавтоинспекция Ростовской области просит очевидцев данного происшествия сообщить об этом в дежурную часть по телефону: 8 863 249-26-49.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель иномарки в Аксае нарушил ПДД и сбил восьмилетнюю девочку

Ребенка госпитализировали медики скорой помощи (подробнее)