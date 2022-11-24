Программы ипотеки с господдержкой помогают поддерживать население и строительную отрасль

С начала года по данным ВТБ было выдано 43 тысячи кредитов по ипотеке с господдержкой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала года по данным ВТБ было выдано 43 тысячи кредитов по ипотеке с господдержкой. Общий объем сделок составил 208 млрд рублей. Это на 16% больше чем за аналогичный период прошлого года. Доля программы в общем объеме выдач банка сейчас составляет 20%. Средний размер кредита достиг 6,5 млн рублей.

- Мы считаем, что решение о дальнейшей судьбе ипотеки с господдержкой должно быть максимально равновесным и отвечать текущим потребностям рынка. Важно не забывать про национальные цели по вводу нового жилья и одновременно – о процентных ставках для заемщиков, средний уровень которых неизбежно повысится после завершения ипотеки с господдержкой. Программа во многом выполнила свою роль, поддержав и население, и строительную отрасль в 2020-2022 годах, – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он добавил, что в результате смещения спроса заемщиков в сторону вторичного жилья средняя ставка по ипотеке в России уже начала расти. С июня по сентябрь показатель увеличился примерно на 0,5 пп. и достиг 6,71%.

Как отмечает топ-менеджер банка, важно, что для отдельных категорий населения возможность проводить льготные ипотечные сделки сохраняется как минимум до середины 2023 года.