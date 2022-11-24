Число кибератак в 2022 году увеличилось в десять раз

Для прохождения международной сертификации необходимо пройти строгие требования. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В 2022 году резко усилилось количество, качество и продолжительность хакерских атак на цифровую инфраструктуру отечественных контакт-центров. Для обеспечения защищенности применяемых ИТ-технологий и инструментов компании проходят международную сертификацию. Так, «Ростелеком контакт-центр» подтвердил соответствие политики компании современным стандартам. Соответствующий сертификат международного органа сертификации TUV Austrian Standards & Compliance был получен для услуг приема и обработки телефонных обращений, почтовых пакетов, обращений через чат и электронную почту, телемаркетинга. Также это помогает защитить от взлома тематические рассылки, исходящий обзвон и анкетирование.

Для прохождения международной сертификации по стандарту ISO/IEC 27001:2013 необходимо пройти строгие требования. А для этого нужны постоянные инвестиции в развитие информационной безопасности и непрерывный контроль всех ИТ-процессов.

Официальная сертификация системы информационной безопасности контакт-центра позволит обеспечить достоверность и конфиденциальность данных, обрабатываемых компанией. Таким образом, все процессы организации горячих линий, чатботов и омниканалов надежно защищены от кибератак.

- Успешная сертификация подтверждает наш профессионализм и высокий уровень обеспечения информационной безопасности на международном уровне. Поэтому клиенты доверяют нам обработку конфиденциальной информации и могут не беспокоиться о кибератаках. Мы гарантируем нашим клиентам 100% защиту обрабатываемых данных, — подчеркнул генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.