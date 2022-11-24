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НовостиОбщество24 ноября 2022 10:06

Глава администрации Таганрога отчитается перед земляками о своей работе

Встреча состоится 24 ноября в ДК «Фестивальный»
Ангелина СКИБА
Сегодня же личные приемы проведут заместители главы администрации

Сегодня же личные приемы проведут заместители главы администрации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24 ноября в Ростовской области перед своими земляками о работе отчитается глава администрации Таганрога Михаил Солоницин. Об этом в сети напомнили местные власти.

- Отчет за 2022 год состоится в четверг в ДК «Фестивальный». Начало в 17 часов, - говорится в сообщении.

Обратиться с вопросами после выступления сити-менеджера можно будет до 29 ноября по телефону "Горячей линии". Добавим, сегодня же в 16 часов в том же ДК «Фестивальный» личные приемы проведут заместители главы администрации.

АЛЛО!

Телефон горячей линии: 8 (8634) 316-003. Режим работы с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Суббота и воскресенье - выходные

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