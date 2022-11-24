В Ростове до конца 2023 года из аварийных домов собираются расселить 481 семью

Сейчас в Ростове зарегистрировано 312 аварийных многоквартирных домов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону до конца 2023 года из аварийного фонда собираются расселить 481 семью. Перед новогодними праздниками переехать должны 62 семьи. Об этом на совещании в администрации сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В настоящее время в городе 312 аварийных многоквартирных домов, 107 из них уже расселили. После завершения этой программы следующим этапом будет работа с постройками, которые признали аварийными с 2017 года. Таких домов у нас 165, в них живут около 3,5 тысячи семей, - рассказал Алексей Логвиненко.

Добавим, власти сейчас таже занимаются расселением построек, которые находятся под угрозой обрушения или были повреждены во время пожаров. Людей из такого жилья расселяют вне очереди.

- При финансовой поддержке резервного фонда правительства региона и софинансировании местного бюджета уже расселено 7 домов, в которых находились 119 семей. Работа по расселению еще 19 таких домов продолжается, в них расселено 62 семьи, - добавил Алексей Логвиненко.

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