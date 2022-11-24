В Шахтах и Волгодонске пройдут масштабные сельхозярмарки

Жители смогут купить свежее мясо и овощи. Фото: правительство Ростовской области

В Шахтах и Волгодонске пройдет ярмарка выходного дня. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

В субботу, 26 ноября, в Волгодонске торговые ряды раскинутся на улице Ленина, 56. В этот же день ярмарка пройдет в Шахтах на площади Ленина, 1. С самого утра гости и жители муниципалитетов смогут приобрести свежие фрукты, овощи, мясо и рыбу. Также на прилавках можно увидеть колбасные изделия. Любители сладкого смогут приобрести мед, мучные, кондитерские и хлебобулочные изделия.

Отметим, что сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и другие предприятия из разных районов и населенных пунктов донского региона смогут принять участие в ярмарочных торгах бесплатно.

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(Подробности)