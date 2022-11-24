Первомайский район Ростова-на-Дону назвали самым проблемным в плане подростковой преступности

Самыми проблемными признали подростков Пролетарского района Ростова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самым проблемным в плане распространения подростковой преступности в Ростове-на-Дону является Первомайский район. Об этом рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 донской столицы Татьяна Алешникова.

Основной причиной подростковой преступности является тот факт, что основную часть жителей данного района составляют обычные труженики завода и рынка «Темерник», которые получают относительно невысокую зарплату, а потому не всегда способные порадовать своих детей дорогими телефонами и одеждой.

- Это средний класс населения с низким материальным положением, - объяснила специалист по работе с несовершеннолетними. - Поэтому-то дети, которым тоже хочется дорогих телефонов и курток, идут и воруют их.

Однако Татьяна Алешникова отмечает позитивную динамику в Первомайском районе относительно предыдущего года. Так, с начала 2022 года местные подростки совершили лишь 10 преступлений. В то время, как в прошлом году их было в два раза больше - 22.

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