19-летнюю девушку с 21 пакетом наркотиков поймали в Ростовской области

Нарушительница приобрела расфасованное вещество через Интернет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области поймали 19-летнюю шахтинку с 21 пакетом наркотиков. Теперь девушка ответит перед законом по уголовной статье, ей грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, запрещенный порошок общей массой 16,36 гр у юной бизнес-леди нашли во время личного досмотра. Полицейские уверены, что она собиралась спрятать дозы в тайниках-закладках.

Позже выяснилось, что нарушительница приобрела расфасованное вещество через Интернет и собиралась распространить его в своем родном городе.

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