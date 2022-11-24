Уроженец Сальска погиб в бою в ходе специальной операции

Жители Дона выразили соболезнования родным и близким погибшего воина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области власти подтвердили гибель 44-летнего уроженца Сальского района. Информация об этом появилась 22 ноября на странице VK в группе, которая принадлежит местной администрации.

- Вечная память, российский воин, - написали в некрологе.

Известно, что боец родился в Сальске в 1978 году. Он героически погиб при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции.

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