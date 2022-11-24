В Ростовской области проведут учения по предупреждению и ликвидации ЧС зимой

За проведением учений будут следить группы губернаторского контроля. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области 14 и 15 декабря проведут учения по предупреждению и ликвидации ЧС в зимний период. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Во время масштабной тренировки оценят, насколько быстро и слажено могут работать системы жизнеобеспечения и безопасности на дорогах в непогоду.

Теоретическую часть прослушают на специальных занятиях. На практике же специалисты отработают действия при крупных авариях на системах водо-, тепло-, газо- и электроснабжения и федеральных трассах. Наиболее масштабные учебные мероприятия состоятся в Таганроге.

Добавим, за проведением учений будут следить группы губернаторского контроля.

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